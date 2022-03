Der Wald wird nach den Löscharbeiten überwacht. - Foto: © FF Brixen - FF Afers

Der Brand hatte sich im Wald am Dorfende von Afers ausgebreitet. Sofort rückten mehrere Feuerwehren aus. „Der Brand ging über 500 Meter Richtung Berg und war in etwa 20 Meter breit“, erklärt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Afers Herbert Gostner.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Afers, St. Andrä, Milland und Brixen mit über 100 Mann. Der Brand konnte gelöscht werden, doch stellt die Feuerwehr jetzt spezielle Beregnungsanlagen im Wald auf, um sicherzugehen, dass das Feuer nicht erneut ausbricht. „Die Beregnungsanlagen werden 2 bis 3 Stunden laufen und der Wald wird überwacht“, so der Kommandant.Aufgrund der extremen Trockenheit in den vergangenen Wochen herrscht in Südtirol hohe Waldbrandgefahr.