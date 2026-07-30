Der Alarm ging am Donnerstag gegen Mittag ein: In der Fraktion Jaufental geriet am Sennerberg eine Fläche von etwa 20 mal 50 Metern in Brand. Da sich die Einsatzstelle in steilem, schwer zugänglichem Areal befindet, gestaltete sich die Brandbekämpfung von Beginn an als sehr aufwendig.<BR \/><BR \/>Die Feuerwehren leiteten umgehend einen großangelegten Einsatz ein. Um das Feuer im unwegsamen Gelände unter Kontrolle zu bringen, wird die Brandbekämpfung am Boden durch gezielte Löschflüge aus der Luft unterstützt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341912_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz stehen die Freiwillige Feuerwehr Ratschings mit den Löschzügen Jaufental und Gasteig sowie die Freiwillige Feuerwehr Sterzing, die mit spezialisiertem Waldbrandmaterial ausgerückt ist. Zudem sind das Forstamt und ein Löschhubschrauber vor Ort. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.