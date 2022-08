Waldbrand in Portugal zerstört rund 24.000 Hektar Wald

Rund 1200 Feuerwehrleute mit 400 Löschfahrzeugen kämpften am Mittwochmorgen weiter gegen die Flammen. In Spanien wurden am Dienstag 3 Menschen schwer verletzt, als ihr Zug bei Valencia in einen Waldbrand geriet.Das Feuer in Portugal war am 6. August in der Nähe der Stadt Covilha nahe dem Naturschutzgebiet Serra da Estrela ausgebrochen. Am Wochenende war es unter Kontrolle gebracht worden, am Montag brach es jedoch erneut aus und breitete sich durch starken Wind angefacht weiter aus. Nach Behördenangaben wurden bisher 24 Menschen durch das Feuer verletzt, drei von ihnen schwer.Der Waldbrand ist der bisher größte dieses Sommers in Portugal. Die Behörden ermitteln, nachdem das Feuer am Montag gleichzeitig an drei verschiedenen Orten wieder aufgeflammt war.In Spanien wurden 3 Menschen schwer verletzt, als ihr Zug in einen kleineren Waldbrand geriet. Mindestens acht weitere Passagiere wurden nach Behördenangaben leicht verletzt.Im Südwesten Frankreichs entspannte sich die Lage nach Regenfällen derweil. Die meisten Waldbrände, die dort tausende Hektar Land zerstört haben, sind nach Behördenangaben inzwischen eingedämmt.