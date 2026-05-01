Betroffen ist insbesondere die Umgebung des 830 Meter hohen Berges Monte Faeta mit der dortigen Gemeinde San Giuliano Terme. Die Feuerwehr ist mit Dutzenden Einsatzkräften im Großeinsatz, auch mit Löschflugzeugen und Hubschraubern.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308090_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden in der beliebten Ausflugsregion inzwischen etwa acht Quadratkilometer Wald zerstört. Vermutet wird, dass das Feuer vor einigen Tagen durch einen Landwirt ausgelöst wurde, der Olivenzweige verbrennen wollte. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308093_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Flammen seien dann offensichtlich außer Kontrolle geraten, hieß es. Durch Windböen wurden sie immer weiter angefacht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308084_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nAuch Militär im Einsatz gegen Flammen<\/h3>Die Präfektur verfügte deshalb am Donnerstagabend, dass alle Anwohner das am schlimmsten betroffene Gebiet verlassen müssen. Zu ihrer Unterbringung wurden Turnhallen in der Umgebung genutzt. Der Regionalpräsident der Toskana, Eugenio Giani, sprach von einer „sehr schwierigen Situation, auf die wir unsere ganze Kraft konzentrieren müssen“. Auch Soldaten des italienischen Militärs sind im Einsatz.<BR \/><BR \/>Die Toskana mit der Hauptstadt Florenz gehört zu den beliebtesten Urlaubsregionen in Italien. Auch viele Touristen aus Deutschland sind dort regelmäßig zu Besuch. Unklar war zunächst, ob auch Urlauber von dem Waldbrand betroffen sind.