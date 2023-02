Die kleinen Feuer konnten rasch gelöscht werden. - Foto: © FFW

Der Alarm ging heute in der Früh gegen 7.30 Uhr bei den Freiwilligen Feuerwehren ein. Einige Glutnester hatten sich in der Nacht wieder zu kleinen Feuern entfacht. Die Wehrleute konnten sie aber rasch finden und löschen.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Auer, Neumarkt, Montan, Pfatten und St. Josef am See. Der Waldbrand am Mitterberg war bereits am Sonntagvormittag ausgebrochen. Am Nachmittag brachten die Wehrleute den Brand und Kontrolle. Am Montag setzten sie die Nachlöscharbeiten fort.