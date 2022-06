Waldbrand: Noch rechtzeitig gelöscht

Gerade noch rechtzeitig sind die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung am Montagabend zu einem Waldbrand nahe der Handwerkerzone in St. Anton/Völs am Schlern gekommen: Das Feuer hatte sich schnell verbreitet; doch die Wehrmänner konnten es rasch löschen.