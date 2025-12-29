Die Protest-Gruppe kündigte an, so lange demonstrieren zu wollen, bis die drei Kinder des Paares wieder zu ihren Eltern zurückkehren. Ab dem 17. Jänner soll ein Wohnmobil vor dem abgelegenen Bauernhaus der Familie in Palmoli stationiert werden, täglich wollen sich dort Dutzende Unterstützer abwechseln.<BR \/><BR \/>Das Bündnis hat zwar keinen offiziellen Namen, verwendet jedoch den Slogan „Die Kinder gehören nicht dem Staat“. Nach Angaben des Sprechers Paolo Lunghi handelt es sich um eine spontane Bewegung, die sich über soziale Netzwerke gebildet hat. Viele Menschen aus den Abruzzen seien bereit, die Familie zu unterstützen.<BR \/><BR \/>Belastet wird das Verhältnis zwischen der Familie Trevallion und den Sozialdiensten durch mehrere Entscheidungen. Nach der Aufnahme der Kinder in eine Wohneinrichtung in der Stadt Vasto (Region Abruzzen) im November wurde bei der sechsjährigen Zwillingsschwester im Rahmen einer Untersuchung eine schwere Bronchitis mit Bronchospasmen diagnostiziert. Daraufhin entstand der Verdacht, die Erkrankung sei von den Eltern nicht ausreichend beachtet worden.<BR \/><BR \/>Das Jugendgericht von L'Aquila griff diesen Punkt in seinem jüngst veröffentlichten Beschluss auf. Darin heißt es, das Verhalten der Eltern gegenüber den Gesundheits- und Sozialbehörden lasse auf eine erhebliche Starrheit schließen, die aus ihrer strikt ökologischen Lebensphilosophie resultiere. Zudem sei es notwendig gewesen, die Mutter zur Zustimmung zur Behandlung der Erkrankung zu bewegen.<BR \/><BR \/>Die Mutter wies die Vorwürfe zurück und beantragte über ihre Anwälte Marco Femminella und Daniela Solinas eine neue kinderärztliche Untersuchung durch einen Arzt ihres Vertrauens. Ziel sei es gewesen, alle drei Kinder untersuchen zu lassen. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt. Zur Begründung hieß es, eine weitere Untersuchung sei angesichts der bereits erfolgten Begutachtung nicht erforderlich und würde zudem den vom Gericht angeordneten weiteren Prüfungen vorgreifen.<BR \/><BR \/>Die Verteidigung äußerte den Verdacht, dass an der Darstellung einer vernachlässigten Erkrankung festgehalten werde. Währenddessen verbrachte die Familie die Weihnachtszeit getrennt. Dem Vater Nathan Trevallion wurde lediglich ein zeitlich begrenzter Besuch von zweieinhalb Stunden gestattet. In diesem Zeitraum konnte er seinen drei Kindern Geschenke bringen.