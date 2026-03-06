Auch die drei Kinder sollen laut dem Gericht getrennt werden, berichtete der Anwalt der Familie, Marco Femminella, vor Beginn der psychologischen Begutachtung der Minderjährigen am Freitag. Der Beschluss löste empörte Reaktionen aus. <BR \/><BR \/>Die Psychologin Marina Aiello, Mitglied des Begutachtungsteams, bezeichnete die Entscheidung als „erschreckend“ und sprach von einem gravierenden und absurden Eingriff in das Familienleben.<BR \/>Die Senatorin der Lega, Elena Murelli, Mitglied der Sozialkommission des Senats kritisierte, den Beschluss des Jugendgerichts. Sie forderte, das Wohl der Minderjährigen in den Mittelpunkt zu stellen und proportionale Maßnahmen zu treffen, die die familiären Bindungen respektieren und weitere Traumatisierungen vermeiden.<BR \/><BR \/>Gegen das anglo-australische Elternpaar läuft eine vom Jugendgericht von L'Aquila angeordnete Begutachtung ihrer Erziehungsfähigkeit. Die Verantwortlichen der Betreuungseinrichtung, in der die Kinder und die Mutter untergebracht sind, hatten zuletzt beim Jugendgericht von L'Aquila beantragt, die Verlegung der Familie in eine andere geeignete Einrichtung zu prüfen. Der Antrag wird mit Schwierigkeiten im Alltag begründet. In dem Dokument ist von Problemen bei der Einhaltung interner Regeln und organisatorischer Vorgaben der Einrichtung die Rede. Die Mitarbeiter berichten von Spannungen und Verhaltensweisen seitens der Mutter, die als nicht protokollkonform bewertet werden, auch im Zusammenhang mit der Nutzung gemeinsamer Räume.<BR \/><BR \/>Die drei Kinder befinden sich seit dem 20. November 2025 in der geschützten Einrichtung - auf Grundlage einer Anordnung der Jugendrichter der Stadt L´Aquila, die auch die Aussetzung der elterlichen Sorge festlegten und ein Gutachten zur Erziehungsfähigkeit von Nathan und Catherine anordneten.<BR \/><BR \/>„Man muss den Mut haben, einen Schritt zurückzugehen. Die Lösung besteht darin, dieser Familie zu ermöglichen, sich in einer geeigneten Wohnung wieder zu vereinen, und die Gesundheitsbehörde mit der Begleitung durch qualifizierte Psychologen und Sozialarbeiter zu betrauen“, meinte der Psychiater Tonino Cantelmi gegenüber Medien. Der Facharzt, der als Gutachter der Anwälte von Nathan und Catherine tätig ist, fordert die Zusammenführung der gesamten Familie in einer geeigneten Unterkunft unter Aufsicht des zuständigen Gesundheitsbetriebs.