<b>Von Micaela Taroni<\/b><BR \/><BR \/>Für den Unterricht erhält sie ein Honorar von 60 Euro brutto pro Stunde.<BR \/>Trevallion lebt seit genau einem Jahr auf richterliche Anordnung von ihren drei Kindern getrennt. Die Familie hatte sich mit ihrem alternativen Lebensstil und der Entscheidung für häuslichen Unterricht in einem Wald in Palmoli in der Provinz Chieti niedergelassen. <BR \/><BR \/>Die zuständigen Jugendrichter hatten unter anderem Bedenken hinsichtlich der sozialen Entwicklung der Kinder geäußert. Inzwischen steht eine mögliche Rückkehr der drei Kinder zu ihren Eltern erneut im Mittelpunkt. Die Verteidigung von Nathan und Catherine Trevalliion hat beim Jugendgericht in L'Aquila eine 36 Seiten umfassende Stellungnahme eingereicht. Darin fordert der Rechtsanwalt der Familie, Simone Pillon, die dauerhafte Wiedervereinigung der Familie.<BR \/><BR \/>„Wir sind der Ansicht, dass der Zeitpunkt gekommen ist, die Lebenssituation dieser Kinder endgültig zu stabilisieren - schon allein zum Schutz ihrer Gesundheit -, indem sie dauerhaft nach Hause zurückkehren“, erklärte Pillon in seinem Schreiben an das Gericht.<BR \/><BR \/> Die Anwälte begründen ihren Antrag mit den aus ihrer Sicht erkennbaren Fortschritten der Eltern, der schulischen Integration der Kinder und den regelmäßigen Wochenendaufenthalten in ihrem früheren familiären Umfeld. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den beteiligten Fachstellen habe sich verbessert.<BR \/><BR \/>In der pädagogischen Entwicklung der Kinder sieht die Verteidigung ebenfalls Fortschritte. Laut dem Bericht des Sozialdienstes seien die drei Kinder gut in ihre Klassen integriert. Die Rückmeldungen ihrer Lehrer seien positiv, der Schulbesuch erfolge regelmäßig. <BR \/><BR \/>Auch die von Psychologinnen begleiteten Treffen mit den Eltern würden nach Darstellung der Verteidigung positiv verlaufen. Die zuständige Psychologin habe eine aktive Beteiligung der Kinder sowie ihre Vertrautheit mit den Eltern und dem häuslichen Umfeld festgestellt.<BR \/><BR \/>Die Kinder- und Jugendneuropsychiater haben zudem den Erziehungsstil des Paares als „transparent und klar“ beschrieben. Zuvor hatten die Sozialdienste diesen Ansatz kritisiert, weil die Kinder aus ihrer Sicht zu stark in Angelegenheiten einbezogen worden seien, die Erwachsene betreffen sollten. <BR \/><BR \/>Nach Einschätzung des Fachteams hätten Nathan und Catherine außerdem ein Bewusstsein für die entwicklungsbedingten und emotionalen Bedürfnisse ihrer Kinder entwickelt. Beide hätten Bereitschaft gezeigt, sich an die gerichtlichen Vorgaben anzupassen. Das vorrangige Ziel der Eltern sei dabei das Wohl der Kinder. Das Jugendgericht in L´Aquila muss jetzt über den Antrag des Ehepaares Trevallion entscheiden.