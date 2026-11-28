Das Disziplinargremium der Sozialarbeiterkammer der Region Abruzzen schloss damit das Verfahren gegen die 44-jährige Fachkraft aus Vasto ab. Ihr Verhalten im Umgang mit den Eltern der drei Kindern, sei als „schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten“ bewertet worden, die den von ihrer Tätigkeit betroffenen Personen erheblichen Schaden zugefügt habe. Die Entscheidung stellt eine weitere Entwicklung in dem seit Monaten öffentlich diskutierten Fall dar.<BR \/><BR \/>Die drei Kinder des britisch-australischen Elternpaares waren am 20. November 2025 aufgrund einer Entscheidung des Jugendgerichts von L'Aquila aus dem Elternhaus in Palmoli entfernt und in eine betreute Einrichtung in Vasto gebracht worden. Den Eltern hatte man zuvor die elterliche Verantwortung entzogen. Das Disziplinarverfahren gegen Veruska D'Angelo war nach zwei Beschwerden eingeleitet worden. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389996_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die erste hatte die Präsidentin der regionalen Sozialarbeiterkammer, Francesca D'Atri, am 22. Jänner eingereicht. Sie forderte eine Überprüfung der korrekten Berufsausübung D'Angelos, insbesondere auch im Hinblick auf deren Äußerungen gegenüber der Presse.<BR \/><BR \/>Eine Woche später reichten die damaligen Anwälte der Eltern, Marco Femminella und Danila Solinas, eine weitere Beschwerde ein. Sie warfen der Sozialarbeiterin vor, sich gegenüber Catherine und Nathan feindselig verhalten und ihre Aufgaben nicht mit der erforderlichen Unparteilichkeit ausgeübt zu haben. In dem achtseitigen Schreiben war unter anderem von einem persönlichen Konflikt und einer mangelhaften Betreuung der Familie die Rede.<BR \/><BR \/>D'Angelo musste sich wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen sechs Bestimmungen des beruflichen Verhaltenskodex verantworten. Dabei ging es unter anderem um die Verpflichtung, Menschen in ihrem jeweiligen biologischen, psychologischen, sozialen und kulturellen Umfeld zu betrachten, ohne sie aufgrund ihrer persönlichen Eigenschaften oder Lebensweise zu beurteilen.<BR \/><BR \/>Weitere Vorwürfe betrafen die Wahrung der beruflichen Verschwiegenheit gegenüber den Medien sowie die Verpflichtung, ein Mandat niederzulegen, wenn das Vertrauensverhältnis zu den betreuten Personen aus schwerwiegenden Gründen nicht mehr bestehen sollte. Die Sozialarbeiterin hat die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Sie ließ sich durch ihren Anwalt Luca Bauccio vertreten. Gegen die Disziplinarentscheidung kann sie innerhalb von 60 Tagen beim nationalen Disziplinargremium Berufung einlegen.<BR \/><BR \/>Der Anwalt der Eltern, Simone Pillon, wertete die Entscheidung als Bestätigung der bisherigen Kritik an der Arbeit der Sozialdienste. Die Sanktion zeige, dass die gegenüber dem Jugendgericht übermittelten Informationen nicht immer objektiv gewesen seien und das Bild einer ungeeigneten Familie möglicherweise stärker von ideologischen Bewertungen als von konkreten Tatsachen geprägt worden sei. Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass die Entscheidung zu einer veränderten Haltung der beteiligten Fachkräfte gegenüber der Familie führen werde. <BR \/><BR \/>Nun müsse auch das Jugendgericht von L'Aquila die Konsequenzen aus der Disziplinarmaßnahme ziehen und über eine Rückkehr der Kinder zu ihren Eltern entscheiden. Die Suspendierung betrifft allerdings ausschließlich die berufliche Verantwortung der Sozialarbeiterin. Eine unmittelbare Änderung der gerichtlichen Entscheidungen über die Unterbringung der drei Kinder ergibt sich daraus nicht. Die Kinder bleiben nach wie vor in der Einrichtung in Vasto und besuchen dort die Schule. Sie können ihre Eltern am Wochenende besuchen. Die Eltern kämpfen weiter für eine Wiedervereinigung der Familie.