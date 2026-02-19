Die Forststation Bruneck setzt auf 3,5 Hektar vom Sturmwind Vaia geschädigten Waldflächen bergseits der Straße Waldheim Pflegemaßnahmen um: Ziel ist die Entwicklung eines stabilen, zukunftsgerichteten, möglichst strukturreichen Mischwaldes. Dabei sollen Zukunftsbäume freigestellt werden, etwa die Edellaubhölzer Traubeneichen, Bergahorne, Vogelkirschen. Durch die gruppenweise Anpflanzung von klimaresilienten Laubhölzern wie Edelkastanie, Winterlinde, Walnuss, Bergahorn, Vogelkirsche, Buche sowie Tannen soll die Artenvielfalt beziehungsweise das Mischverhältnis erhöht werden. Vereinzelt ist auch geplant, Edellaubhölzer und Tannen durch das Anbringen von Wildverbisszäunen zu schützen. Jungpflanzen werden regelmäßig freigeschnitten, um ihr Anwachsen und Überleben zu sichern.<BR \/><BR \/>Die Raiffeisenkasse Bruneck unterstützt mit 10.000 Euro dieses Projekt Waldheim über den Waldfonds. Bei einem Treffen mit Forstwirtschaftslandesrat Luis Walcher mit Georg Oberhollenzer als Geschäftsführer der Raiffeisenkasse Bruneck und Marco Goldwurm von der Eigenverwaltung bürgerlicher Nutzungsgüter Bruneck als Grundeigentümer haben Amtsdirektor Wolfgang Weger vom Forstinspektorat Bruneck und Stationsleiter Stefan Schwingshackl von der Forststation Bruneck das Projekt vorgestellt.<BR \/><BR \/>Forstwirtschaftslandesrat Walcher hob dabei die große Bedeutung des Waldfonds für die nachhaltige Entwicklung und den Schutz der heimischen Wälder hervor: „Der Waldfonds ist ein unverzichtbares Instrument, um unsere Wälder langfristig zu stärken und deren vielfältige Funktionen zu sichern“, unterstrich Walcher. Besonders lobte er die gezielten Fördermaßnahmen, die sowohl den Klimaschutz als auch die Biodiversität unterstützen und den Waldbesitzern wertvolle Hilfe bieten. „Dank des Waldfonds können wir unsere Wälder für zukünftige Generationen erhalten und gleichzeitig die regionale Wertschöpfung stärken“, betonte er.<BR \/><BR \/>Durch die Verwirklichung des Projektes und die Pflegearbeiten soll sich die Fläche auch in landschaftlicher und ökologischer Hinsicht weiterhin positiv entwickeln, indem die Artenvielfalt erhöht und auch ein wertvoller Lebensraum für verschiedenste Lebewesen - Säuger, Insekten, Vögel, Schmetterlinge, Reptilien - geschaffen wird.