Wallfahrt der Vinzenzgemeinschaft nach Algund

Das Ziel war heuer Algund. Über 700 Wallfahrer bei strahlendem Sonnenschein betend von Forst über die Etsch bis zur Pfarrkirche zum Heiligen Josef in Algund.Dort begrüßte Zentralpräsident Josef Andreas Haspinger die Versammelten: „Dieses Treffen dient dazu, uns in schwierigen Zeiten zu sammeln, uns unserer Gemeinschaft zu vergewissern und unsere Anliegen und die unserer Betreuten vertrauensvoll vor Gott zu bringen.“Den Festgottesdienst, wurde vom Pater Meinrad Gasser und dem örtlichen Kirchenchor gestaltet. In seiner Ansprache betonte er, dass alle Menschen – bei allen sonstigen Unterschieden – lediglich eines brauchen und sich wünschen: liebevolle und fürsorgliche Zuwendung, wie der barmherzige Samariter sie geübt habe. In Zeiten wie diesen sei der Einsatz der Vinzenzgeschwister notwendiger und gefragter denn je.Danach fuhr man ins Vereinshaus von Marling. Dort konnte man sich bei einem gemeinsamen Mittagessen nach 2 Jahren wieder treffen, neue Gesichter kennenlernen, Erfahrungen austauschen und Pläne schmieden.Einen besonderen Dank möchte die Vinzenzgemeinschaft gegenüber ihres Bezirksvorsitzenden des Burggrafenamts Herrn Heinrich Erhard für die perfekte Organisation, sowie Pater Meinrad und dem Kirchenchor von Algund für die festliche Gestaltung des Gottesdienstes, aussprechen.