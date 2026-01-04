Ihr Wunsch: dass es das Geschäft auch in 25 Jahren noch gibt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257222_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Firmenchef <b>Walter Rauch<\/b> betont: „Ohne unsere Serviceleistungen wie Passfotos, Buffet-Angebote, Zustellservice oder den Getränkeservice für Feste und Veranstaltungen wäre es für uns schwierig. Auch in Zukunft möchten wir ein echter Dorfladen bleiben. Und obwohl ich nun schon seit 50 Jahren im Geschäft stehe, bereitet mir die Arbeit nach wie vor große Freude.“<BR \/><BR \/>Den Grundstein für den heutigen Dorfladen legte Walters Opa Alois Rauch: Er machte sich selbstständig, führte Transporte mit Pferden durch und erlangte schließlich Bekanntheit durch den Handel mit Futtermitteln, Zement und Lebensmitteln. 1925 entstand so in der Mühlgasse das Geschäft Alois Rauch – der Ursprung des heutigen Dorfladens.<BR \/><BR \/>Später eröffnete Walter Rauchs Vater Josef an der Vilpianer Straße in Nals am heutigen Standort einen Laden, in dem u. a. auch Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger verkauft wurden. 1975 stieg dann Walter Rauch in den Familienbetrieb ein und passte den Laden regelmäßig den Anforderungen an.