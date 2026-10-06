Über den Notruf 112 war am Nachmittag ein laufender Diebstahl in der Einkaufsgallerie gemeldet worden. Da Streifenfahrzeuge der Carabinieri im Stadtgebiet unterwegs waren, trafen die Beamten bereits nach wenigen Minuten am Ort des Geschehens ein.<BR \/><BR \/>Dort hatte sich die Lage bereits zugespitzt: Der Tatverdächtige – ein 2000 geborener ägyptischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz und bereits polizeibekannt – versuchte zu entkommen. Um sich aus dem Griff des Sicherheitspersonals zu reißen, stieß er die Sicherheitskräfte gewaltsam zur Seite.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368948_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Den Carabinieri gelang es, den Mann rasch zu überwältigen und zu verhaften, bevor die Situation im Einkaufszentrum weiter eskalierte.<h3>\r\nBeute im Wert von 500 Euro sichergestellt<\/h3>Die gestohlene Sportbekleidung im Wert von rund 500 Euro konnte vollständig sichergestellt und direkt an die Betreiber des Geschäfts zurückgegeben werden.<BR \/><BR \/>Der 26-Jährige wurde verhaftet und der Staatsanwaltschaft Bozen überstellt. Diese ordnete ein Schnellverfahren an. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Festgenommenen die Unschuldsvermutung.