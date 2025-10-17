<BR \/>WaltherPark-Präsident Thibault Chavanat, sein Team und auch die Center-Manager von Svicom sind überwältigt, heißt es in einer Aussendung: Im Verhältnis zur Bozner Bevölkerung waren zwei von drei Bürgerinnen und Bürgern schon am ersten Tag dabei. Schon vor Banddurchschnitt verfolgten Hunderte Menschen die Ansprachen und Segnung; in der ersten Stunde waren 8.000 Besucherinnen und Besucher da. <BR \/><BR \/>Und so ging es den ganzen Tag weiter. Um 15 Uhr waren es über 30.000 und bis 22 Uhr – eine Stunde vor Schließung – wie erwähnt mehr als 66.000. „Allein diese Zahl ist überwältigend. Dazu freut uns besonders auch das Feedback, das durchwegs sehr, sehr positiv ist“, so Chavanat.<h3>\r\nGeschäftsleute ziehen positive Bilanz<\/h3> Die Geschäfte im WaltherPark bestätigen dies – schon am ersten Tag wurde viel eingekauft und die Geschäftsleute ziehen eine äußerst positive Bilanz. Die mehr als 80 Geschäfte, 23 Gastronomietheken im Mercato Centrale sowie Sport- und Freizeitangebote treffen augenscheinlich den Geschmack der Besucherinnen und Besucher.<BR \/><BR \/>„Der WaltherPark hat dem Ansturm in jeder Hinsicht Stand gehalten – auch organisatorisch und was die Mobilität betrifft“, heißt es weiter. Die Parkgarage sei zeitweise ausgelastet gewesen, doch es habe keine nennenswerten Behinderungen gegeben. <BR \/><BR \/> Am heutigen Freitag kommt noch eine Attraktion dazu: Unweit des Spielplatzes sind Wasserspiele installiert, deren 55 Wassersäulen ab heute, 19.30 Uhr, in allen Farben und Formationen faszinieren werden.