Trotz der Eröffnung eines Hotels und eines Restaurants ist der WaltherPark in Bozen nach wie vor eine große Baustelle. Immerhin sollen dort auch über 80 Geschäfte Platz finden. <BR /><BR />Umso schwieriger stellte sich für die Rettungskräfte die Suche nach einem verletzten Bauarbeiter dar. Er soll sich bei einem Sturz verletzt und selbst den Notruf gewählt haben.<BR /><BR />Die Rettungskräfte konnten den Verletzten aber nicht finden. Wie sich später herausstellte, soll er von einem Arbeitskollegen in das Bozner Krankenhaus gebracht worden sein. Wie schwer seine Verletzungen sind, war vorerst unklar.