Im Zuge der täglichen Kontrollen zwischen Bahnhof und Einkaufszentrum wurde eine Polizeistreife am Freitag von einem Sicherheitsbeamten des Waltherparks alarmiert, der zwei Männer beim Ladendiebstahl beobachten konnte.<BR \/><BR \/>Die Polizeistreife konnte die beiden Männer, die um politisches Asyl angesucht hatten, umgehend ausfindig machen und einer Kontrolle unterziehen. Die Georgier im Alter von 53 und 44 Jahren hatten Magnete und einen Drahtschneider bei sich, um die Diebstahlsicherung zu deaktivieren. Auch das Diebesgut wurde sichergestellt und dem Geschäft zurückgegeben.<BR \/><BR \/>Die Männer – einer von ihnen ist vorbestraft – wurden wegen schweren Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.