Seit vielen Jahren gehört er, zur Freude von Jung und Alt, zur Bozner Adventszeit wie der Weihnachtsschmuck oder der Christkindlmarkt: Der Eislaufplatz, in den vergangenen Jahren etwas beengt am Rathausplatz angesiedelt, liegt nun im neu gestalteten, von jeglichem Autoverkehr befreiten Bahnhofs- bzw. Berloffapark im Bereich des Kinderspielplatzes. <BR \/><BR \/>Zur Eröffnung dankten Vizebürgermeister Stephan Konder und Sportstadträtin Patrizia Brillo dem WaltherPark für diese Initiative: Seit jeher werde der Eislaufplatz gut und viel genutzt und „ich selber habe mir letztes Jahr die Schlittschuhe wieder angezogen, um beim Pond-Hockeyspiel teilzunehmen“, so Konder. <BR \/><BR \/>WaltherPark-Direktor Giuseppe Tilone verwies wie die Moderatorin Manuela Pucher, WaltherPark-Kommunikationsbeauftragte, auf die zahlreichen geplanten Events am Eislaufplatz. Darunter das Pond-Hockey-Charity-Event am Samstag, 13. Dezember, rund um die Organisatoren der im Februar stattfindenden „European Pond Hockey Championship“ am Ritten.<h3>\r\n„Bolzano on Ice“<\/h3>Höhepunkt der Eröffnung war die Vorführung der vier jungen Eiskunstläuferinnen Emma, Elena, Celeste und Bianca des Bozner Eislaufsportvereins „Bolzano on Ice“, die u.a. zu Klängen von Tschaikowsky Pirouetten und Sprünge zeigten. Cheftrainerin Katerina Novakova berichtete vom bevorstehenden 20-jährigen Jubiläum des Vereins und den Erfolgen der Athletinnen, die an regionalen und auch nationalen Wettkämpfen teilnehmen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245594_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Eislaufplatz bleibt bis zum <b>27. Jänner 2026<\/b> täglich geöffnet – wochentags von <b>14 bis 20 Uhr<\/b>, sonn- und feiertags von <b>10 bis 20 Uhr.<\/b> Betrieben wird er vom Sterzinger Hockeyclub „Wipptal Broncos“, der auch Schlittschuhe zum Ausleihen zur Verfügung stellt. Für kleine Stärkungen zwischendurch sorgt der Stand von „Brigidini“, Teil des Mercato Centrale, der eine köstliche Auswahl seines Ladens im WaltherPark direkt beim Eislaufplatz serviert.