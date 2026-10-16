<b> Heute wird der WaltherPark ein Jahr alt. Wie fällt Ihre persönliche Bilanz aus?<\/b><BR \/>Thibault Chavanat: Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung im ersten Jahr. Besonders hervorheben möchte ich zwei große Erfolge. Der erste betrifft die Besucherzahlen: In Kürze werden wir voraussichtlich die Marke von acht Millionen Besuchern erreichen. Damit liegen wir deutlich über unseren Erwartungen. Der zweite große Erfolg betrifft die Mobilität und die Aufenthaltsqualität im Stadtviertel. Mit dem WaltherPark haben wir die Verkehrssituation in der Zone grundlegend verändert. Seit der Eröffnung gab es keine größeren Stauprobleme im Walthertunnel. Zudem halten sich die Menschen gerne im angrenzenden Berloffapark auf.<BR \/><BR \/><b>Wo lagen die größten Schwierigkeiten?<\/b><BR \/>Chavanat: Bei einem derart komplexen Projekt sind gewisse Anfangsschwierigkeiten unvermeidbar. Ich vergleiche das gerne mit einem Kind: Im ersten Lebensjahr lernt es zu gehen, fällt dabei aber auch immer wieder hin. Ähnlich war es beim WaltherPark. Wir mussten uns insbesondere mit Problemen der Sicherheit, Sauberkeit und Haustechnik beschäftigen. Mittlerweile haben wir diese aber im Griff.<BR \/><BR \/><b>Für das Geschäftsjahr 2025 steht dem WaltherPark ein Verlust von 64,7 Millionen Euro zu Buche. Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Entwicklung?<\/b><BR \/>Chavanat: Grundsätzlich hat der buchhalterische Verlust in der Bilanz 2025 nichts mit dem Erfolg oder mit den Umsätzen im WaltherPark zu tun. Die Umsätze werden von den einzelnen Geschäften erhoben und bleiben vertraulich. Grundsätzlich bewegen sie sich aber in einem nachhaltigen Bereich. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass ein Einkaufszentrum zwei bis vier Jahre benötigt, bis es sein volles wirtschaftliches Potenzial entfaltet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373454_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Welche Rückmeldungen erhalten Sie von den Geschäftsbetreibern?<\/b><BR \/>Chavanat: Die Geschäftsbetreiber sind unsere wichtigsten Partner im täglichen Betrieb. Sie machen uns auf Probleme aufmerksam. Gleichzeitig lernen wir gemeinsam, wie sich die Kunden im WaltherPark verhalten, wann sie einkaufen und welche Angebote besonders gefragt sind. Es ist wichtig, Erfahrungen zu sammeln und das Angebot schrittweise an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen.<BR \/><BR \/><b>Wie viele Menschen arbeiten derzeit im WaltherPark?<\/b><BR \/>Chavanat: Einschließlich der Beschäftigten im Hotel, in der Kletterhalle und im Fitnessstudio sind es mittlerweile mehr als 600 Personen.<BR \/><BR \/><b>Gerade für Mitarbeiter von außerhalb ist die Wohnungssuche in Bozen schwierig. Hat der Wohnungsmangel bereits dazu geführt, dass Beschäftigte ihre Stelle aufgegeben haben?<\/b><BR \/>Chavanat: Uns war von Anfang an bewusst, dass die Wohnungssuche eine Herausforderung sein wird. Deshalb haben wir die Mitarbeiter bei der Vermittlung von Unterkünften unterstützt. Einige Beschäftigte sind mittlerweile ins Trentino gezogen und pendeln zur Arbeit nach Bozen. Dass jemand wegen des Wohnungsmangels seine Stelle aufgegeben hätte, ist mir nicht bekannt.<BR \/><BR \/><b>Der WaltherPark verfügt über 80 Geschäftslokale. Wie viele davon stehen derzeit leer?<\/b><BR \/>Chavanat: Aktuell haben wir drei Leerstände. Zwei Flächen waren bereits bei der Eröffnung nicht besetzt. Ein weiteres Geschäft ist im Laufe des ersten Jahres weggefallen, weil die Muttergesellschaft der betreffenden Handelskette Insolvenz anmelden musste. Für alle drei Flächen führen wir derzeit konstruktive Verhandlungen für die Nachvermietung.<BR \/><BR \/><b>Hält der WaltherPark Ausschau nach neuen Marken?<\/b><BR \/>Chavanat: Ja. Wir arbeiten an neuen Marken für die Zukunft. Es gibt sehr interessante Projekte, die sich derzeit in Vorbereitung befinden. Konkrete Namen kann ich allerdings noch nicht nennen.<BR \/><BR \/><b>Welche Geschäfte und Angebote haben sich im ersten Jahr besonders gut entwickelt – und welche nicht?<\/b><BR \/>Chavanat: Besonders zufrieden sind wir mit dem gesamten Erlebnis-, Sport- und Freizeitbereich. Das Fitnessstudio Virgin Active und die Kletterhalle Salewa Cube funktionieren ausgesprochen gut. Auch zahlreiche Geschäfte haben sich gut entwickelt. Der Supermarkt Esselunga etwa ist gut besucht, die Umsätze steigen. Schlecht entwickelt hat sich dagegen keine Marke.<BR \/><BR \/><b>Der Mercato Centrale blieb bislang hinter den Erwartungen zurück. Woran liegt das?<\/b><BR \/>Chavanat: Zunächst möchte ich klarstellen, dass Heinz Peter Hager seit Anfang 2026 der Geschäftsführer des Mercato Centrale ist. Die Gastronomie ist grundsätzlich ein sehr sensibles Geschäftsfeld. Einige Betreiber sind mit viel Motivation gestartet, mussten dann aber feststellen, dass ihre Konzepte auf dem Markt nicht wie erhofft funktionieren. Mittlerweile gibt es einen Kern an gastronomischen Betrieben, die gut funktionieren. Gleichzeitig wird überlegt, wie der Mercato Centrale langfristig weiterentwickelt werden kann.<BR \/><BR \/><b>Welche Veränderungen sind konkret denkbar?<\/b><BR \/>Chavanat: Wir prüfen unter anderem, ob wir die Fläche verkleinern, das gastronomische Angebot neu ausrichten oder die Dienstleistungen optimieren sollten. Für den WaltherPark ist es entscheidend, dass der Mercato Centrale gut, wirtschaftlich und nachhaltig funktioniert.<BR \/><BR \/><b>Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Kaufleuten der Bozner Altstadt?<\/b><BR \/>Chavanat: Wir betrachten die Nähe zur Altstadt nicht als Konkurrenz, sondern als Chance, voneinander zu profitieren. Wir sind überzeugt, dass durch den WaltherPark zusätzliche Besucher nach Bozen kommen und länger in der Stadt bleiben. Deshalb möchten wir auch künftig gemeinsam mit dem Verkehrsamt und den Kaufleuten zusammenarbeiten.<BR \/><BR \/><b>In den vergangenen Tagen kamen Gerüchte über Ihren Rücktritt als Präsident des WaltherParks auf. Was ist daran wahr?<\/b><BR \/>Chavanat: Ich kann bestätigen, dass ich mein Amt als Präsident des WaltherParks in den kommenden Wochen niederlegen werde. Für mich ist die Zeit gekommen, mich neuen Herausforderungen zu widmen. Das Projekt WaltherPark ist grundsätzlich abgeschlossen, der Betrieb läuft. Künftig werde ich mich stärker auf Projekte auf Stadt- und Landesebene konzentrieren.<BR \/><BR \/><b>Wer wird Ihr Nachfolger?<\/b><BR \/>Chavanat: Dazu kann ich mich nicht äußern. Die Entscheidung über die künftige Präsidentschaft liegt bei Eigentümer Christoph Schöller.