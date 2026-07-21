Am heutigen Dienstagmorgen ist es in Pfelders zu einem tödlichen Bergunfall gekommen. Der Vorfall soll sich gegen 8.45 Uhr am Tiroler Höhenweg im Bereich der Zwickauer Hütte ereignet haben.<BR \/><BR \/>Bei dem Opfer handelt es sich um eine etwa 60-jährige deutsche Urlauberin, die einer rund zehnköpfigen Wandergruppe angehörte. Die Gruppe war am Morgen aufgebrochen. Nach etwa 30 Minuten Gehzeit trat die Frau auf einem nicht besonders schwierigen Abschnitt des Tiroler Höhenwegs fehl und stürzte rund 200 Meter in die Tiefe. Sie war auf der Stelle tot.<BR \/><BR \/>Der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Bergrettung, die Notfallseelsorge sowie die Finanzwache Meran eilten zum Unfallort, für die verunglückte Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät.<BR \/><BR \/><BR \/>Die genauen Umstände des Absturzes sind im Moment noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suchaktion-am-schoenegg-endet-tragisch-wanderer-tot-geborgen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es handelt sich bereits um den zweiten Bergunfall innerhalb weniger Stunden in Südtirol.<\/a>