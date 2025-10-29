Zwei Wanderer aus Hamburg waren am gestrigen Dienstag auf einem Steig zwischen dem Völlaner Jöchl und Platzers unterwegs, als sie in unwegsames Gelände gerieten und nicht mehr weiterkamen. Zudem war einer der beiden umgeknickt und hatte sich eine Knöchelfraktur zugezogen.<BR \/><BR \/>Gegen 17.15 Uhr wurde die Bergrettung Lana alarmiert. Die freiwilligen Helfer übernahmen vor Ort die Erstversorgung des Leichtverletzten und kümmerten sich um den Wärmeerhalt der beiden Wanderer.<BR \/><BR \/> Anschließend brachten sie den Leichtverletzten bis zur Abzweigung nach Platzers, wo ihn das Weiße Kreuz übernahm und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus brachte.