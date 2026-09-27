<BR \/>Der Berg sieht noch genauso aus wie im Sommer. Die Tour ist dieselbe, der Weg ebenfalls. Trotzdem kann eine Wanderung im Herbst plötzlich ganz anders enden. Denn mit der Jahreszeit ändern sich Licht, Temperaturen und Bedingungen. „Genau das wird jedoch häufig unterschätzt“, sagt Thomas Hellrigl, Landesleiter der Bergrettung im Südtiroler Alpenverein (AVS).<BR \/><BR \/>Ein Aspekt, der für viele Rettungseinsätze sorgt: „Die Dunkelheit setzt deutlich früher ein, und bei Einsätzen zeigt sich Jahr für Jahr, dass Wanderer oder Bergsteiger von der einbrechenden Dunkelheit überrascht werden“, erklärt er. Gerade bei längeren Touren sollte deshalb bereits bei der Planung berücksichtigt werden, dass weniger Zeit zur Verfügung steht. „Eine Stirnlampe gehört im Herbst in jeden gut gepackten Rucksack und kann im Notfall entscheidend sein“, betont er.<BR \/><BR \/>Auch die Beschaffenheit der Wege verändert sich. Durch Morgentau, Reif und die kälteren Nächte können Wege rutschiger sein. Besonders auf steilen Wiesenhängen sei entsprechend Vorsicht geboten, da die Rutschgefahr deutlich höher sein kann. Gleichzeitig sinken die Temperaturen, weshalb auch das Risiko einer Unterkühlung zunimmt. Wer im Sommer noch mit leichter Kleidung unterwegs war, sollte seinen Rucksack im Herbst entsprechend anpassen. Eine zusätzliche warme Schicht und eine geeignete Jacke sollten selbstverständlich sein.<BR \/><BR \/>Eine wichtige Grundlage für die Planung bleibe nach wie vor der klassische Wander- und Klettersteigführer. Dort finden sich in der Regel Angaben zur Dauer, zu den Schwierigkeiten und zu den Besonderheiten einer Tour. Gerade bei alpinen Unternehmungen sei es wichtig, sich möglichst genau über die tatsächlichen Gegebenheiten zu informieren. <h3>\r\nTechnische Hilfsmittel mit Vorsicht nutzen<\/h3>Auch technische Hilfsmittel wie beispielsweise die digitale Ausgesetztheitskarte DigiWay könnten bei der Vorbereitung hilfreich sein, etwa indem sie auf steilere Passagen aufmerksam machen. Solche Anwendungen sollten aus Sicht der Bergrettung allerdings mit Vorsicht betrachtet werden. „Sie können einen Teil der Vorbereitung darstellen, ersetzen aber weder eine gute Tourenplanung noch die eigene Einschätzung der Situation“, betont Hellrigl. <BR \/><BR \/>Es bestehe die Gefahr, dass Nutzer glauben, durch die genaue Kenntnis bestimmter schwieriger Stellen eine Art absolute Sicherheit zu haben. Das kann zu einer falschen Sicherheit führen. „Ein Stolperer kann schließlich auch an einer vermeintlich einfachen Stelle schwerwiegende Folgen haben“, mahnt er.<BR \/><BR \/>Generell sollte man auch starre Klassifizierungen wie „leicht“, „mittel“ oder „schwer“ nicht überbewerten. „Eine Tour besteht aus vielen einzelnen Abschnitten und die tatsächlichen Anforderungen hängen nicht nur von der technischen Schwierigkeit ab“, erklärt Hellrigl. Auch die Gesamtdauer, das Wetter, die körperliche Verfassung und die aktuellen Verhältnisse spielen eine Rolle. „Solche Bewertungen sollten deshalb immer im Zusammenhang mit den konkreten Bedingungen betrachtet werden“, betont er. Entscheidend seien letztlich eine gute Planung und Vorbereitung.<h3>\r\nWas man unbedingt beachten sollte<\/h3>Kürzere Tageslichtdauer einplanen<BR \/>Früh starten<BR \/>Stirnlampe mitnehmen<BR \/>Auf rutschige Wege achten<BR \/>Warme Kleidung einpacken<BR \/>Unterkühlung vermeiden<BR \/>Wetterbedingungen prüfen<BR \/>Wander- und Klettersteigführer verwenden<BR \/>Verhältnisse vor Ort berücksichtigen<BR \/>Digitale Hilfsmittel nicht überschätzen<BR \/>Eigene Leistungsfähigkeit realistisch einschätzen