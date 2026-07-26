<BR \/>Ein Einheimischer, der am Samstag zu einer Wanderung in Richtung Astalm oberhalb von Ehrenburg aufgebrochen war, ist tot aufgefunden worden. Nachdem der Mann am Abend nicht nach Hause zurückgekehrt war, wurde gegen 20 Uhr Vermisstenalarm ausgelöst.<BR \/><BR \/>An der Suche beteiligten sich die Bergrettung, das Weiße Kreuz mit Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr sowie die Carabinieri. Gegen 22.45 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte den Vermissten leblos.<BR \/><BR \/>Die Bergrettung der Finanzpolizei übernahm die Ermittlungen zum Vorfall. Die Angehörigen wurden von der Notfallseelsorge betreut.<BR \/><BR \/>Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein medizinischer Notfall die Ursache für den Tod des Mannes gewesen sein.Wanderung endet tödlich: Vermisster bei Ehrenburg tot entdeckt<BR \/><BR \/>Nachdem ein Einheimischer von einer Wanderung nicht zurückgekehrt war, starteten am Samstagabend umfangreiche Suchmaßnahmen. Wenige Stunden später fanden Einsatzkräfte den Mann nur noch tot auf.<BR \/><BR \/>Ein Einheimischer, der am Samstag zu einer Wanderung in Richtung Astalm oberhalb von Ehrenburg aufgebrochen war, ist tot aufgefunden worden. Nachdem der Mann am Abend nicht nach Hause zurückgekehrt war, wurde gegen 20 Uhr Vermisstenalarm ausgelöst.<BR \/><BR \/>An der Suche beteiligten sich die Bergrettung, das Weiße Kreuz mit Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr sowie die Carabinieri. Gegen 22.45 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte den Vermissten leblos.<BR \/><BR \/>Die Bergrettung der Finanzpolizei übernahm die Ermittlungen zum Vorfall. Die Angehörigen wurden von der Notfallseelsorge betreut.<BR \/><BR \/>Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein medizinischer Notfall die Ursache für den Tod des Mannes gewesen sein.