Wann beginnt endlich der richtige Frühling?

Wer sich nach höheren Temperaturen und einem warmen Frühling sehnt, muss sich noch etwas gedulden. Denn ein starker Temperaturanstieg ist momentan noch nicht in Sicht, sagt Peterlin.In der kommenden Woche steigen die Temperaturen zwar wieder leicht an und es wird milder, ein sonniger und warmer Frühling lässt jedoch noch auf sich warten.Der Nordwind bleibt auch über die kommenden Tage bestehen und bringt weiterhin kühle Luft mit sich. Im Norden Südtirols bleiben die Temperaturen daher kälter, aber auch im Süden des Landes ist der Wind zu spüren und es bleibt kühl. Momentan ist es nach wie vor zu kalt für diese Jahreszeit.Der heutige Donnerstag verläuft wolkig. Nachdem der Vormittag noch freundlicher war, tauchen ab Mittag mehr Wolken auf und die Höchstwerte liegen zwischen einem Grad im Hochpustertal und 11 Grad im Unterland.Am Freitag und Samstag geht es mit teils dichten Wolken und einigen sonnigen Abschnitten weiter. So wird am Wochenende im Raum Bozen mit Höchstwerten von 12 Grad und im oberen Pustertal mit maximal 5 Grad zu rechnen sein.Am Alpenhauptkamm an der Grenze zu Nordtirol kommt es zu Schneeschauern, größere Niederschläge sind in nächster Zeit in Südtirol laut Peterlin jedoch nicht zu erwarten.Der Sonntag verläuft am Vormittag voraussichtlich sehr sonnig, am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu. Am Montag überwiegen die Wolken in den nördlichen Landesteilen, im Süden verläuft der Tag freundlicher.

