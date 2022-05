War Benno Neumair bewusst, was er tat? Der Prozess geht morgen weiter – STOL ist LIVE dabei

Die Rechtsanwälte Flavio Moccia und Angelo Polo, die Benno Neumair verteidigen, sind überzeugt, dass ihr Mandant nicht nur beim Mord an seinem Vater Peter Neumair eingeschränkt einsichts- und willensfähig war, sondern auch bei jenem an seiner Mutter Laura Perselli.Die psychiatrischen Amtsgutachter sind allerdings zum Schluss gekommen, dass er bei der zweiten Tat wusste, was er tat. Davon geht auch die Staatsanwaltschaft aus. Das Strafmaß wird wesentlich davon abhängen, wie das Schwurgericht in dieser Frage befindet.Mogen wird deshalb wieder ein entscheidender Tag im Mordfall Perselli/Neumair: STOL wird wieder in Echtzeit berichten. Ab 9 Uhr können Sie im Liveticker mitverfolgen, was im Schwurgerichtssaal am Bozner Landesgericht vor sich geht.Alle Live-Ticker der vergangenen Prozesstage zum Nachlesen gibt es hier.