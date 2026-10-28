Wie sich der Angriff im Wildpark bei Baruth\/Mark zugetragen habe, sei noch unklar. Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung soll es sich um einen Wolf handeln. Das bestätigte die Polizei bisher nicht. Auch zum Alter des Kindes und der Art der Verletzungen gab es zunächst keine Angaben. Der Einsatz dauerte um die Mittagszeit noch an. Die Polizei wollte Zeugen befragen. Auch Seelsorger sollen vor Ort sein.<BR \/><BR \/>Der Wildpark wird privat geführt und liegt rund 45 Kilometer südlich von Berlin. Auf der Internetseite war zu lesen, dass das Gelände geschlossen bleibt.