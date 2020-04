Warm, sonnig und trocken: Das war der April 2020

„April tut, was er will“ traf so heuer wohl nicht zu, denn: Dieser April 2020 war „ein warmer, sonniger und trockener Monat“, fasst das Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz in Bozen zusammen.Ein Hoch folgte dem nächsten und sorgte für durchwegs stabiles Wetter, erst zum Monatsende hin fiel Regen.Die Temperaturen lagen um gut 2 Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2020, zeigt ein Blick in die Wetterannalen.Die höchste Temperatur des Monats betrug 26,8 Grad und wurde sowohl am 11. April in Branzoll als auch am 18. April in Gargazon gemessen.Am kältesten war es am Morgen des 1. Tages im April in Welsberg mit minus 12,6 Grad.

lpa/stol