Warnlagebericht: Hinweis auf Starkwind

Auf den Bergen, vor allem im Gipfelbereich, ist am Samstag mit stürmischem Nordwind zu rechnen, berichten die Meteorologen des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung. Auch in den Tälern weht heute und morgen teils starker Nordföhn. Am Sonntag wird der Wind sowohl in den Bergen als auch in den Tallagen schwächer.Das Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz veröffentlicht täglich den Warnlagebericht, in dem das Gefährdungspotential von Naturgefahren auf der Grundlage von vier Alarmstufen bewertet wird.Die Warnstufe Gelb für Starkwind weist heute und morgen auf ein geringes Gefahrenpotential für kleinräumige Ereignisse hin, die auftreten können. Auch wo im Warnlagebericht die Warnstufe Grün aufscheint, sind lokale Schäden und Unannehmlichkeiten nicht auszuschließen.

lpa/stol