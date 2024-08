Warnung vor Betrügern – „Niemals Daten online oder via Telefon weitergeben“

Immer misstrauisch sein

Die Bank frage niemals uns aus keinem Grund nach solchen vertraulichen Daten.In der Aussendung warnt die Volksbank auch vor Telefon-Betrügern: Auch hier gelte es niemals persönliche Daten preiszugeben oder Transaktionen via Telefon durchführen – selbst wenn es sich um eine scheinbar echte Nummer der Bank handelt.„Seien Sie stets misstrauisch gegenüber jedermann, der Sie kontaktiert und Sie am Telefon nach solchen Informationen fragt!“, so die Volksbank.