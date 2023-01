Bei Ihnen wurde eingebrochen? Das rät der Anwalt

„Achtung, Einbrecher sind in Riffian unterwegs“ konnte man am heutigen Samstagnachmittag mehrfach in den Sozialen Medien lesen.Verdächtige Personen sollen mit E-Rollern unterwegs sein. Auf Aufzeichnungen von Überwachungskameras ist zu sehen, wie sie sich Hauseingängen nähern.In den vergangenen Wochen kam es in Südtirol nahezu täglich zu Einbrüchen. Zuletzt stiegen Einbrecher in eine Wohnung in Kaltern ein und stellten diese völlig auf den Kopf. Rechtsanwalt Helmut Taber aus Lana erklärt im STOL-Interview das richtige Verhalten bei einem Einbruch in den eigenen 4 Wänden.