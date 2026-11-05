Betrüger hatten die Homepage eines Trentiner Unternehmens, das u.a. Holzpellets verkauft, geklont. Auf der Klonseite wurden dann Pellets zu Dumpingpreisen angeboten – inklusive Lieferung frei Haus. Unzählige Bürger bestellten in gutem Glauben, nicht zuletzt, weil das Angebot – da es von einem bekannten einheimischen Unternehmen zu kommen schien – vertrauenswürdig aussah. <BR \/><BR \/>Einen Unterschied zur echten Homepage gab es aber doch – nämlich die Zahlungsmodalitäten. Deshalb landete das überwiesene Geld nicht bei der echten Firma, deren Verantwortliche natürlich aus allen Wolken fielen, als sie nun von den Carabinieri erfuhren, dass ihre Homepage missbraucht worden war. <BR \/><BR \/>Aufgeflogen war der Nepp, nachdem die Kunden vergeblich auf ihre Pellets-Lieferung gewartet und schließlich Anzeige erstattet hatten.<BR \/><BR \/> Den Ermittlungen zufolge sollen zwei in der Valsugana wohnhafte Frauen ihre Bankkonten zur Verfügung gestellt haben. Über diese sei das ergaunerte Geld – insgesamt rund 40.000 Euro – dann auf Auslandskonten weitergeleitet worden. Die aus Kampanien stammenden Verdächtigen wurden wegen Vortäuschung einer anderen Identität mit Betrugsabsicht angezeigt.<BR \/><BR \/>Dass dies kein Einzelfall ist, zeigt eine Warnung des italienischen Verbands für Holzenergie (Aiel). Dieser zufolge sei das wichtigste Alarmsignal der Preis für Pellets: Während ein 15-Kilo-Sack je nach Produkt und Zertifizierungen zwischen sieben und über zehn Euro kosten könne, würden die vorgetäuschten Sonderangebote sogar unter vier Euro angeboten. <BR \/><BR \/>Aiel empfiehlt, den Lieferanten über die offizielle ENplus-Datenbank zu überprüfen und dabei die Identifikationsnummer, die Internetadresse, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse zu kontrollieren. Wenn die Zahlung bereits erfolgt ist – wie es bei Opfern der geklonten Webseite des Trentiner Unternehmens der Fall war –, sollte man unbedingt Anzeige erstatten – auch, um zu verhindern, dass andere ahnungslose Bürger auf den Betrug hereinfallen.