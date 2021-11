Warten auf den „Totimpfstoff“: Guter Grund oder faule Ausrede?

Viele Impfzögerer geben an, dass sie lieber auf den „sicheren“ Totimpfstoff warten. Auch Bayern-Star Kimmich gehört zum Beispiel zu dieser Gruppe. Haben also alle bisher Geimpften eine Art unsicheren „Lebendimpfstoff“ unter der Haut? Der Immunologe Prof. Bernd Gänsbacher erklärt, was Sache ist.