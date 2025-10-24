Endlich Schluss mit langen Wartezeiten in der Sanität? Das Interview.<BR \/><BR \/><b>Sind Sie mit den jüngsten Zahlen zu den Wartezeiten zufrieden?<BR \/><\/b>Hubert Messner: Das Maßnahmenpaket, das wir ergriffen haben, zeigt Wirkung. Darüber bin ich sehr zufrieden – und dafür bedanke ich mich beim großen Einsatz des Gesundheitspersonals, aber auch bei den Arbeitsgruppen, die systematisch am Abbau der Wartezeiten arbeiten.<BR \/><BR \/><b>Kann man 100 Prozent der Termine in den vorgegebenen Fristen erreichen? Werden die „letzten“ Prozent schwieriger?<BR \/><\/b>Dr. Messner: Wir arbeiten daran, alle Termine innerhalb der vorgesehenen Zeiten anzubieten. Aktuell gelingt uns das nicht für jede einzelne Visite, jedoch im Durchschnitt über alle angebotenen Termine hinweg sehr wohl. Im bisherigen Jahr haben wir zum Beispiel prioritäre Termine im Schnitt innerhalb von 8,8 Tagen angeboten. Die Vorgabe liegt bei zehn Tagen. In unseren Daten sehen wir aber auch, dass es einen deutlichen zeitlichen Unterschied zwischen dem Angebot eines Termines und der effektiv durchgeführten Visite gibt. Aktuell werden prioritäre Termine durchschnittlich nach 20,5 Tagen effektiv durchgeführt – trotz der Tatsache, dass wir Termine durchschnittlich bereits nach 8,8 Tagen anbieten können! Das bedeutet also: Ob Termine innerhalb der vorgesehenen Zeiten eingehalten werden, liegt auch daran, wie schnell Termine wahrgenommen werden können. <BR \/><BR \/><b>Welche Maßnahmen wurden zur Reduzierung der Wartezeiten gesetzt – und welche waren besonders effizient?<\/b><BR \/>Dr. Messner: Wir setzen sowohl beim Angebot als auch bei der Nachfrage an. Angebotsseitig haben wir ein Bündel an Maßnahmen geschnürt. Unter anderem bieten wir in den kritischen Bereichen mehr Visiten an. Diese werden durch freiwillige Zusatzstunden des Gesundheitspersonals mit sehr viel persönlichem Einsatz abgedeckt. Zudem wurden organisatorische Maßnahmen gesetzt, um in den kritischen Bereichen die Wartezeiten zu reduzieren. Diese werden durch regelmäßige Treffen unterschiedlicher Arbeitsgruppen und Taskforces begleitet und evaluiert. Außerdem haben wir den spezifischen Bedarf an Leistungen für die nächsten drei Jahre errechnet. All das, was der Gesundheitsbetrieb aktuell nicht leisten kann, versuchen wir im Austausch mit unseren konventionierten Partnern abzudecken. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1229781_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><?O_Fett><?_O_Fett><b>Und bei der Nachfrage?<\/b><BR \/>Dr. Messner: ... setzen wir vor allem auf eine angemessene Betreuung, in Zusammenarbeit mit den verschreibenden Gesundheitsberufen, sowie gezielt auch auf verstärkte Präventions- und Informationsmaßnahmen, besonders auch im Bereich der Gesundheitskompetenz. <BR \/><BR \/><b>Hat sich die Nachfrage nach Visiten geändert?<BR \/><\/b>Dr. Messner: Ja. Unsere aktuellen Daten zeigen uns, dass die Nachfrage kontinuierlich ansteigt. Wir haben jedes Jahr mehr Anfragen für Visiten und Gesundheitsleistungen. Im September 2024 hatten wir beispielsweise rund 45.600 Terminanfragen, im September 2025 waren es bereits rund 52.000. Deshalb bin ich besonders erfreut, dass es uns dennoch gelungen ist, die Wartezeiten abzubauen. <BR \/><BR \/><b>Worauf führen Sie den Anstieg zurück?<BR \/><\/b>Dr. Messner: Zum einen werden die Südtiroler immer älter, wodurch der Anteil der Menschen mit Erkrankungen, besonders chronischer Beschwerden, kontinuierlich ansteigt. Zum anderen registrieren wir bei den Bürgern auch eine gesteigerte Sensibilität für Gesundheitsthemen, was durchaus positiv zu werten ist, gleichzeitig aber auch eine erhöhte Erwartungshaltung an den Gesundheitsdienst. Deshalb gilt es, die Bemühungen für mehr Gesundheitskompetenz und Prävention noch weiter zu verstärken.