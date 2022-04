Warten auf die vierte Dosis: Wer beim Boostern nicht zögern sollte

„ Wir haben wirksame Impfstoffe. Diese könnte man nochmal ausnützen, um ältere Leute in Sicherheit zu bringen. ” — Dr. Patrick Franzoni, stellvertretender Covid-Einsatzleiter in Südtirol

Die EU-Gesundheitsminister hatten die Europäische Kommission Ende März gebeten, eine Empfehlung für eine vierte Impfung für alle über 60-Jährigen zu prüfen. In den USA will die Arzneimittelbehörde FDA am Mittwoch über die Notwendigkeit zusätzlicher Auffrischungsimpfungen beraten. Dort war vor einer Woche eine zweite Auffrischungsimpfung für Menschen ab 50 Jahren mit den Impfstoffen von BioNTech und Moderna genehmigt worden.„Wir haben wirksame Impfstoffe“, sagt Dr. Patrick Franzoni. „Diese könnte man nochmal ausnützen, um ältere Leute in Sicherheit zu bringen.“Eine vierte Dosis des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer senkt die Raten von Covid-19 bei älteren Menschen. Der Schutz vor einer Infektion scheint zwar nur von kurzer Dauer zu sein, wie eine groß angelegte Studie in Israel ergab, deren Ergebnisse im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht worden sind. Der Schutz vor schweren Erkrankungen ließ in den 6 Wochen nach der Impfung nicht nach. Weitere Folgestudien seien erforderlich, um den längerfristigen Schutz zu bewerten, erklärten die Wissenschafter.„Man muss sehen, was bei den Studien herauskommt. Jeder Anhaltspunkt ist gut“, findet Dr. Franzoni. Im Gespräch seien auch Impfungen über die Schleimhäute, die verhindern könnten, dass das Virus in den Körper eindringen kann. „Bis aber ausreichend Daten zur Verfügung stehen, muss man mit den Füßen am Boden bleiben“, sagt Dr. Franzoni.Ein besonderes Anliegen ist es ihm, so genannte „ultrafragile“ Personen – etwa Patienten mit einem geschwächten Immunsystem – zu erreichen: „Die Ultrafragilen haben die vierte Impfung schon bekommen können: Aber nur wenige haben diese Gelegenheit wahrgenommen. Diese Patienten riskieren jetzt wirklich viel.“ Das Virus zirkuliere noch immer. „Wer ein gutes Immunsystem hat, ist gut geschützt. Ultrafragile aber sollten so schnell wie möglich zum Impfen gehen.“ Dass der Sommer das Problem der Pandemie lösen werde, sei ein gefährlicher Irrglaube. „Italienweit ist das ein Riesenthema: Die Patienten wissen gar nicht, wie viel sie riskieren.“Für junge, gesunde Menschen, die bereits 3 Dosen erhalten haben, böte eine vierte Dosis derzeit hingegen keinen großen Vorteil: „Im September soll es einen neuen Impfstoff geben.“ Bis dahin reiche der Schutz bei dieser Personengruppe wohl noch. „Aber für Über-80-Jährige ist die vierte Impfung ein klarer Vorteil.“