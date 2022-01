Wartungsarbeiten auf den Bahnlinien

Amfinden auf der Pustertaler Bahnlinie die planmäßigen Kontroll- und Wartungsarbeiten statt, die von der Betreibergesellschaft für das Schienennetz in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Der Abschnittbleibt von 6:30 Uhr bis 13:30 Uhr für den Bahnverkehr gesperrt, derzwischen 9:00 und 12:00 Uhr. Die ersten Züge starten am Sonntag fahrplanmäßig um 13:50 Uhr in Franzensfeste und in Innichen.Wie gewohnt wird ein Schienen-Ersatzdienst eingerichtet. Die Ersatzbusse verkehren halbstündlich zwischen Franzensfeste und Innichen und bedienen meist die Bahnhöfe mit folgenden Ausnahmen: In Bruneck Nord halten die Busse in der Hofer-Straße, in Percha beim Rathaus, in Niederdorf auf dem V.-Kurz-Platz. Die jeweils letzte Busfahrt am späten Vormittag endet am Bahnhof Bruneck, wo bei Bedarf die Weiterfahrt mit der Pustertalbahn erfolgen kann.Zwischen Innichen und Sillian gibt es während der Wartungssperre einen Ersatzdienst mit stündlichen Verbindungen.Im Zeitraum zwischen 15. Jänner und 13. Februar 2022 werden am Bahnhof Sigmundskron an den Wochenenden Arbeiten zur Erneuerung der Gleisanlagen durchgeführt. Das Kreuzen der Züge findet daher zum Teil am Bahnhof Terlan statt. Die Folge: Spätabends verkehren im Abschnitt Terlan-Bozen-Brenner einige Züge mit 15 Minuten Verspätung. Den Fahrgästen wird empfohlen, diese Verzögerungen speziell bei Anschlussverbindungen zu berücksichtigen und sich vorab über die Online-Fahrplanabfrage auf der Webseite oder App südtirolmobil über die betroffenen Züge zu informieren.

