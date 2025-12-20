<b>Von Christoph Höllrigl<\/b><BR \/><BR \/>Milde Temperaturen jetzt im Dezember, viele Monate überdurchschnittlich warm, ein außergewöhnlich heißer Juni … Vieles würde darauf hindeuten, dass das Jahr 2025 damit zu einem neuen Rekordjahr in puncto Durchschnittstemperatur werden könnte. Doch wer das glaubt, wird von den Da<?TrVer>\r\nten eines Besseren belehrt.<BR \/><BR \/>Denn der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin, erklärt: „In Bozen werden wir eine Jahresmitteltemperatur von 14,0 Grad Celsius erreichen. Die Genauigkeit liegt aufgrund der noch fehlenden Tage bei +\/- 0,1 Grad Celsius. Damit liegt auch das heurige Jahr deutlich über dem langjährigen Durchschnitt und belegt in der 175-jährigen Messreihe von Bozen voraussichtlich Platz fünf.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252143_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><h3>\r\nZweitheißester Juni seit Messbeginn<\/h3>Peterlin bestätigt einerseits, dass mehrere Monate des Jahres überdurchschnittlich warm waren. „Herausragend war vor allem der Juni. Dieser war in Südtirol heuer der zweitheißeste – in manchen Landesteilen sogar der heißeste – Juni seit Messbeginn.“ Der Meteorologe betont jedoch: „Auf der anderen Seite dämpften einzelne Monate den Jahresdurchschnitt – und zwar Juli, Oktober und November. In diesen drei Monaten lagen die Temperaturen leicht unter dem Durchschnitt.“<BR \/><BR \/>Kein neues Rekordjahr also, aber der Trend hin zu immer wärmeren Jahren setzt sich mit 2025 dennoch fort (siehe Grafik „Die wärmsten Jahre“).<h3>\r\nHeißester Tag mit 37,5 Grad Celsius auch im Juni<\/h3>Der heißeste Tag des Jahres war übrigens auch im Juni. „So wurden am 29. Juni in Auer 37,5 Grad Celsius gemessen“, sagt Dieter Peterlin: „Die bisher tiefste Temperatur des Jahres wurde am 23. November in Sexten verzeichnet; mit -17,6 Grad Celsius.“