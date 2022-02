Warum Chinas großformatige Sportstätten Milliardengräber bleiben

Zum Abschluss der Olympischen Spiele in Peking am 20. Februar wird IOC-Präsident Thomas Bach die Großveranstaltung pflichtbewusst mit großen Worten loben. So ist es guter Brauch am Ende des Spektakels auf Schnee und Eis. Für Kritik ist in der Bilanz meist kein Platz. Dabei droht beim Olympia-Gastgeber nach dem Ende der Spiele ein ziemliches Trauerspiel.