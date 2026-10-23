Wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichten, hatten Mitarbeiter bereits während der Vorbereitung vor möglichen Verletzungen der Venen gewarnt. Rund eine Stunde lang soll das Personal mit etwa zehn Nadeln an beiden Armen versucht haben, einen geeigneten Zugang für die Infusion zu legen. Immer wieder glaubten die Mitarbeiter, eine Vene getroffen zu haben – nur um kurz darauf festzustellen, dass dies offenbar nicht der Fall war. Eine Nadel soll nach dem Herausziehen sogar stark verbogen gewesen sein.<BR \/><BR \/>Trotz der Schwierigkeiten wurde Pike schließlich das Hinrichtungsmittel Pentobarbital verabreicht. Als die erste Injektion nicht zum Tod führte, folgte eine zweite Dosis. Pike klagte unterdessen über heftige Schmerzen. „Ich habe das Gefühl, mein Arm wird gleich platzen“, soll sie gesagt haben. Außerdem habe es gebrannt.<BR \/><BR \/>Als Pike dann ins Krankenhaus gebracht wurde, waren ihre Arme den Angaben ihrer Anwälte zufolge stark geschwollen und mit Blasen übersät. Diese Verletzungen könnten einen entscheidenden Hinweis liefern: Experten hatten bereits nach dem gescheiterten Hinrichtungsversuch vermutet, dass das Gift nicht vollständig in den Blutkreislauf gelangt war, sondern teilweise ins umliegende Gewebe.<BR \/><BR \/>Das könnte erklären, warum die tödliche Dosis nicht wie vorgesehen wirkte. Gelangt ein Medikament bei einer fehlgeschlagenen intravenösen Injektion ins Gewebe, statt direkt in die Blutbahn zu fließen, kann sich seine Aufnahme verzögern oder verändern. Ob dies bei Pike tatsächlich der entscheidende Grund war, ist bislang allerdings nicht abschließend geklärt.<h3>\r\nWarum wurde trotz der wiederholten Schwierigkeiten mit den Venen fortgefahren?<\/h3>Der Fall wirft damit auch Fragen zur Durchführung der Hinrichtung auf: Warum wurde trotz der wiederholten Schwierigkeiten mit den Venen fortgefahren? Und in welchem Umfang erreichten die verabreichten Medikamente tatsächlich den Blutkreislauf? Die neuen Angaben lassen Zweifel am Ablauf aufkommen, liefern aber noch keine endgültige Erklärung für Pikes Überleben.<BR \/><BR \/>Der Fall sorgte in den USA für großes Aufsehen. Pike wäre die erste Frau seit mehr als 200 Jahren gewesen, die im Bundesstaat Tennessee hingerichtet worden wäre. Nach Angaben des Death Penalty Information Center ist aus der jüngeren US-Geschichte kein vergleichbarer Fall bekannt, bei dem die Hinrichtungsmedikamente verabreicht wurden, der oder die Verurteilte jedoch überlebte.<h3>Gefangene zurück in der Todeszelle<\/h3>Rund anderthalb Wochen nach dem gescheiterten Hinrichtungsversuch konnte Pike das Krankenhaus verlassen. Sie sitzt nun wieder in dem Gefängnis, in dem sie bereits seit rund drei Jahrzehnten inhaftiert ist. <BR \/><BR \/>Pike war 1996 wegen Mordes an der damals 19-jährigen Colleen Slemmer zum Tode verurteilt worden. Sie selbst war zur Tatzeit 18 Jahre alt. Slemmer war 1995 in einem abgelegenen Gebiet nahe Knoxville über längere Zeit gefoltert und schließlich getötet worden.