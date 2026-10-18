Acht Prozent der europäischen Apfelernte stammen aus Südtirol. Auch jetzt wird wieder fleißig geerntet. Dabei setzen die Obstbauern vor allem auf ein homogenes Sortiment. Um große Mengen produzieren zu können, müssen Äpfel ertragreich und gut lagerfähig sein. Letztere Eigenschaft besitzt auch der „Weiße Winterkalville“. Er gilt als einer der besten Tafeläpfel und stammt ursprünglich aus Frankreich. Als erste Apfelsorte wurde er in Südtirol intensiv als Spalierobst angebaut. Von hier aus wurde der „Weiße Winterkalville“ sogar bis nach Russland exportiert. Damals entsprach der Wert eines einzelnen Apfels dem Preis eines Mittagessens. <h3>\r\nVielfalt bewahren<\/h3>Heute gibt es im Land nur noch wenige Bäume dieser Sorte, ebenso wie von vielen anderen alten Apfelsorten. „Einige Liebhaber bauen alte Apfelsorten vor allem für den Eigenbedarf an. Andere vermarkten einen Teil ihrer Ernte, haben eine Stammkundschaft oder sind auf Märkten unterwegs“, erklärt Dominik Greiss aus Martell von der Fachgruppe Obst des „Sortengartens Südtirol“. Das Interesse an alten Sorten nimmt jedoch zu. Sie zeichnen sich durch eine große Bandbreite an Verwendungsmöglichkeiten aus, etwa als Tafeläpfel. <h3>Ein Apfel, viele Aromen<\/h3>In der heimischen Küche sind sie aufgrund ihrer Eigenschaften gefragt, obwohl es nur noch wenige Altbestände gibt. Doch was macht alte Apfelsorten so besonders, und warum ist ihr Erhalt wichtig? Vor allem tragen sie zur genetischen Vielfalt bei. „Dadurch bleiben auch die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen der Äpfel erhalten. Das schätzen immer mehr Menschen“, sagt Greiss. Während die meisten heute verbreiteten Äpfel süß-säuerlich und knackig sind, können alte Sorten auch mehlig, weich oder schaumig sein. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76716164_quote" \/><BR \/><BR \/>Manche verändern ihren Geschmack; ein Beispiel ist die „Champagner Renette“. Direkt nach der Ernte schmeckt sie säuerlich. Während der Lagerung baut sie jedoch Säure ab, wird weicher und entwickelt ein immer ausgewogeneres Aroma. Im Frühjahr wird sie zwar mehlig, hat dann aber einen besonders runden und harmonischen Geschmack. „Erst durch das Nachreifen entsteht bei vielen alten Sorten die eigentliche Qualität“, erklärt Greiss. <BR \/><BR \/>Dadurch können die Früchte oft über lange Zeit genossen werden.<BR \/>Die „Champagner Renette“ wächst auch entlang des Apfellehrpfades in Gargazon. Dort werden mehr als 50 Apfelsorten kultiviert, die einst in Südtirol verbreitet waren oder bis heute als typisch gelten. Dazu gehören auch Sorten aus Amerika, die seit dem 19. Jahrhundert in Südtirol angebaut wurden. Betreut wird die Anlage vom „Sortengarten Südtirol“.<h3>\r\nWenn Erinnerungen bleiben<\/h3>„Die ersten Äpfel ernten wir Ende Juni oder Anfang Juli, die letzten im November“, berichtet Greiss. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Sommer-, Herbst- und Winteräpfeln. Winteräpfel lassen sich besonders gut lagern, während andere Sorten frisch vom Baum gegessen werden und nur wenige Tage haltbar sind. Viele alte Apfelsorten haben zudem die Eigenschaft, bei voller Reife von selbst vom Baum zu fallen.<BR \/>Mit alten Apfelsorten sind oft persönliche Erinnerungen verbunden. Greiss kletterte als Kind gerne auf den Kalterer-Böhmer-Baum seiner Familie. Er wurde 1935 gepflanzt. Seine kleinen, süßen Äpfel wurden gerne gegessen, zugleich war der Baum ein beliebter Platz zum Spielen. Mit solchen Erinnerungen dürfte Greiss wohl nicht allein <BR \/>sein. <BR \/><BR \/><b>Hintergrund: Sortengarten Südtirol<\/b><BR \/><BR \/>Das Ziel der Organisation „Sortengarten Südtirol“ ist es, die Erhaltung der Sortenvielfalt Südtirols, den Artenreichtum der Kulturpflanzen und der Nutztiere für die Zukunft zu sichern. Seit 2014 pflegt und nutzt die Organisation einen Apfellehrpfad in Gargazon, der sich im Besitz der Gemeinde befindet. Über 50 alte Apfelsorten wachsen auf dem Grundstück. „Sortengarten Südtirol“ möchte so den verschiedenen Sorten, welche mit Gargazon und Südtirol eine Geschichte haben, einen Platz geben. Jedes Jahr werden wieder Jungbäume nachgepflanzt. Der Apfellehrpfad ist jederzeit öffentlich zugänglich.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373628_image" \/><\/div>