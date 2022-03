Warum der Papst heute die Weihe Russlands und der Ukraine vornimmt Warum der Papst heute die Weihe Russlands und der Ukraine vornimmt

Im Krieg in der Ukraine setzt Papst Franziskus heute eine außergewöhnliche Friedensinitiative. Bei einem Bußgottesdienst im Petersdom will Papst Franziskus „die ganze Menschheit, insbesondere Russland und die Ukraine, dem Unbefleckten Herzen Mariens weihen“. Was ist darunter zu verstehen?