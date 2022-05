1,5 Jahre bedingte Haft für „durchtrainierten“ Carabinieri -Maresciallo 1,5 Jahre bedingte Haft für „durchtrainierten“ Carabinieri -Maresciallo

Dieser Gesetzeshüter war immer mal wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Nun hat ein Richter am Bozner Landesgericht einen gerichtlichen Vergleich zu einem Jahr und 6 Monaten bedingter Haft abgesegnet. Hier erfahren Sie, was der Maresciallo der Carabinieri so auf dem Kerbholz hat.