Weil er sie ohne Genehmigung aufgestellt hatte, musste er sie entfernen – und lässt die Hütte zu. „Leider hat es jemandem aus der Gemeinde nicht gepasst, dass wir Fenster eingebaut haben“, stand auf einem mittlerweile entfernten Zettel zu lesen. <BR \/><BR \/>„Die Verglasung schaffte Kubatur und ist daher genehmigungspflichtig“, sagt Bürgermeister Othmar Stampfer. Die Gemeinde habe den Pächter aufgefordert, die Glaswand zu entfernen – was er auch tat. <BR \/><BR \/>Eigentümerin der Hütte ist die Gemeinde. „Die Verglasung ist durchaus sinnvoll und eine Verbesserung für alle, die sich an kühlen Badetagen oder im Winter beim Eislaufen aufwärmen wollen“, betont Bürgermeister Stampfer. So werde sich die Gemeinde um eine Genehmigung bemühen und habe die Dokumente beim Amt für Naturparke und bei der Landschaftsschutzkommission bereits deponiert.<BR \/><BR \/>Der Bürgermeister hofft, dass das Verfahren noch rechtzeitig zum Beginn der Eislaufsaison abgeschlossen werden kann. „Offen halten muss der Pächter das Lokal nicht. Er muss aber die Eisfläche – sofern die Temperaturen passen – vom Schnee frei halten“, unterstreicht Stampfer. <BR \/><BR \/>Im Mai 2027 läuft die Pacht aus und wird neu ausgeschrieben. „Sobald wir die Anlagen übergeben, müssen alle Fragen geklärt sein“, betont der Bürgermeister.