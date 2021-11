Warum die neue Variante Omikron heißt und Ny und Xi ausgelassen wurden

Die neue Corona-Variante Omikron bereitet nicht nur wegen ihrer Ausbreitung, sondern auch wegen des Namens Kopfzerbrechen. Am Wochenende erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf, warum sie gerade diesen griechischen Buchstaben als Bezeichnung für die besorgniserregende Variante B.1.1.529 wählte und den Buchstaben Ny und Xi ausgelassen haben.