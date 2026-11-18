<b>Warum wurde das Museum vor 125 Jahren gegründet?<\/b><BR \/><BR \/>Peter Schwienbacher: Die Gründung des Museums geht auf die Initiative des diözesanen Museumsvereins zurück. Da viele gotische und romanische Kirchen in der Barockzeit umgestaltet worden waren, sammelten die Vereinsmitglieder Figuren, Statuen und weitere Kunstobjekte, um sie vor dem Verfall oder dem Verkauf zu bewahren und zu konservieren. Zugleich suchten Künstler um die Jahrhundertwende für die Stilrichtungen der Neugotik und Neuromanik nach historischen Vorbildern und benötigten entsprechendes Anschauungsmaterial. Der Museumsverein bestand seit 1897, vier Jahre später, am 27. Oktober 1901, wurde das Museum eröffnet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385298_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Lesen Sie das ganze Interview in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen<\/a> Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblattes“. <BR \/><BR \/>Kleines Detail am Rande: Am Dienstag, 8. Dezember, wird das 125-jährige Jubiläum des Museums mit einem Festakt in Brixen gefeiert.