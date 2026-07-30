<b>Die wichtig sind Freundschaften für die Psyche?<\/b><BR \/>Martina Brancalion: Freundschaften gehören zu den wichtigsten Ressourcen für unsere psychische Gesundheit. Gute Freunde geben uns Halt, helfen uns, Belastungen besser zu bewältigen, und geben uns das Gefühl, so angenommen zu werden, wie wir sind. <BR \/><BR \/><b>In welchen Situationen sind sie besonders wichtig?<\/b><BR \/>Brancalion: Freundschaften sind besonders wertvoll in Zeiten des Umbruchs. In solchen Momenten geben Freunde Orientierung und das Gefühl, nicht alles allein tragen zu müssen. Gleichzeitig sind Freundschaften nicht nur in Krisenzeiten wichtig. Sie machen auch schöne Momente erst richtig wertvoll. <BR \/><BR \/><b>Haben sich Freundschaften über die Jahre verändert?<\/b><BR \/>Brancalion: Ja, wir sind heute so gut vernetzt wie nie zuvor, und trotzdem fühlen sich viele einsamer. Digitale Medien machen es leicht, in Kontakt zu bleiben, ersetzen aber keine echte Begegnung. Freundschaften brauchen Zeit, Aufmerksamkeit und ehrliches Interesse am anderen. Deshalb müssen wir Freundschaften heute bewusster pflegen. <BR \/><BR \/><b>Was raten Sie Menschen, die Schwierigkeiten haben, Kontakte zu knüpfen?<\/b><BR \/>Brancalion: Zunächst würde ich sagen: Damit sind Sie nicht allein. Gerade im Erwachsenenalter fällt es vielen Menschen schwerer, neue Freundschaften zu schließen. Mein Rat ist, den Druck herauszunehmen. Freundschaften wachsen aus wiederholten Begegnungen, gemeinsamen Interessen und gegenseitigem Vertrauen. Wer etwas tut, das Freude bereitet, schafft ganz natürlich Gelegenheiten, Menschen kennenzulernen. <BR \/><b><BR \/>Wie kann man Konflikte in einer Freundschaft lösen?<\/b><BR \/>Brancalion: Konflikte gehören zu jeder engen Beziehung. Entscheidend ist nicht, ob sie entstehen, sondern wie wir damit umgehen. Es hilft, die eigenen Gefühle ehrlich anzusprechen, ohne den anderen anzugreifen, und gleichzeitig bereit zu sein, zuzuhören. Eine Freundschaft, die einen Konflikt gemeinsam bewältigt, kann sogar daran wachsen.<BR \/><BR \/><b>Wie können Freunde, die sich auseinandergelebt haben, wieder zueinanderfinden?<\/b><BR \/>Brancalion: Dass sich Menschen im Laufe des Lebens verändern, ist ganz normal. Das muss aber nicht das Ende einer Freundschaft bedeuten. Freundschaften dürfen sich verändern und trotzdem wertvoll bleiben.