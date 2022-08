Warum ihn die Leute den „Gift-Toni“ nennen Warum ihn die Leute den „Gift-Toni“ nennen

Nächtliche Ruhestörer gibt es nicht nur in der Stadt. Auch auf dem Berg konnten der Autor und seine Frau kein Auge schließen, weil vandalierende Gesellen zu unchristlicher Zeit am Werk sind. Wie Abhilfe schaffen? Ein Mann, der ein verschwiegenes Handwerk beherrscht, muss her. + Von Helmut Luther