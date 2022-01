Warum im Passeier eine Straße nach einer Hebamme benannt ist

Die Hebamme Rosa Lorenz, die Muller Rouse, als die sie die älteren St. Martiner noch in Erinnerung haben, war eine außergewöhnliche Frau. Sie kümmerte sich auch um ledige Mütter, ließ die unehelichen Kinder in der Kirche taufen und vermittelte sie auf Bauernhöfe in der Umgebung, wenn sie deren Mütter nicht behalten konnten. Dafür wurde sie nicht, wie man in jener Zeit meinen könnte, verachtet und angefeindet, nein, sie war hoch geachtet.