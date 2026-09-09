Alles begann in Brixen: 1891 gründete die englische Missionsgesellschaft Mill Hill in der Bischofsstadt ihre erste Niederlassung im deutschsprachigen Raum. Das sogenannte „Stammhaus“ gibt es bis heute; es befindet sich in der Regensburger Allee und ist derzeit das Zuhause von vier St.-Josefs-Missionaren. Teile des Hauses sind an die Universität Bozen vermietet. <BR \/><BR \/>In den 1970er-Jahren wurde das Herberthaus als Alterswohnsitz für Missionare im Ruhestand errichtet. Aktuell leben hier noch acht Missionare. Im Oktober werden sie aber ausziehen. <BR \/><BR \/>Über die Gründe und Zukunftspläne hat der Regionalobere Andreas Agreiter mit dem „Katholischen Sonntagsblatt“ gesprochen. Lesen Sie mehr dazu in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen<\/a> Ausgabe des Wochenmagazins.