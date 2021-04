Warum Leichen über Wochen unter Wasser bleiben können

Auch Peter Neumair ist tot. Seine Autopsie verlief bisher ergebnislos. Nach fast 4 Monaten im Wasser ist der Körper in einem derart schlechten Zustand, dass am Donnerstag äußerlich keinerlei Verletzungen festgestellt werden konnten. Mit Hilfe von Formalin hoffen die Gutachter nun, zumindest am Hals Würgemale nachweisen zu können, die die Todesursache belegen würden.