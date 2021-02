Warum Männer Frauen töten

Italien zählt zu jenen Ländern mit den meisten Frauenmorden. Erst in den vergangenen Tagen wieder kam es zu 2 schrecklichen Bluttaten an Frauen. Im Trentino wurde die 42-Jährige Deborah Saltori von ihrem Exmann mit dem Beil getötet, in Genua die 69-jährige Clara Ceccarelli mit rund 100 Messerstichen regelrecht abgeschlachtet. Warum töten Männer ihre Frauen? von Verena Stefenelli